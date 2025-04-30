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رياضة

رغم الهزيمة من باريس سان جيرمان على ملعبه، مدرب آرسنال: سنفوز في فرنسا

أرتيتا
أرتيتا

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن بوسع فريقه الفوز في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 0-1 على أرضه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء.

وتلاعب سان جيرمان بمنافسه آرسنال في أول 25 دقيقة بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفًا مبكرًا للضيوف ورغم تحسن أداء أصحاب الأرض فإنهم لم يتمكنوا من إدراك التعادل.

ارتيتا يتحدى باريس سان جيرمان 

وقال أرتيتا، الذي قضى فترة قصيرة كلاعب معار إلى باريس سان جيرمان خلال مسيرته، للصحفيين "وصلنا إلى نهاية المباراة الأولى، وستكون رسالتي في نهايتها هي نفسها تمامًا كما كانت أمام ريال مدريد بعد فوزنا 3-0 على أرضنا".

وتابع: “علينا الذهاب إلى باريس والفوز بالمباراة، بوسعنا القيام بذلك، رأيت فريقين جيدين للغاية لكن الفارق ضئيل فيما بينها، اتسما بالكفاءة والجودة أمام المرمى”.

واختتم: "حارس المرمى أيضًا كان له دور في النتيجة التي رأيناها، إذا أردت التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فعليك تقديم أداء مميز، وسنتوجه إلى باريس لتقديم ذلك".

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