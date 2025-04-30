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رياضة

مسيرة تدريبية محبطة، مشوار عماد النحاس التدريبي قبل ظهوره الأول مع الأهلي أمام بتروجيت

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، لمواجهة نظيره بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.  

مشوار عماد النحاس التدريبي 

وتولى عماد النحاس مهمته التدريبية الأولى مع فريق أسوان موسم 2015-2016، ولعب 34 مباراة، وفاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 15 مباراة ونجا من الهبوط بفارق 10 نقاط عن منافسه اتحاد الشرطة.

وواجه النحاس مقصلة الإقالة في الموسم التالي مع أسوان بعدما لعب 9 مباريات فقط فاز في لقاء وحيد وخسر 6 وتعادل في مواجهتين.


في نفس الموسم 2016-2017 تولى النحاس تدريب الشرقية، 17 مباراة، وحقق الفوز على الزمالك 1-0 فيما تعادل مع الأهلي 1-1.


الشرقية رفقة عماد النحاس خسر 8 مباريات وتعادل 6 وفاز في 3 مواجهات ووقتها هبط فريق الشرقية ومعه أسوان.


مع بداية موسم 2017-2018، تولى تدريب الرجاء المطروحي، وحقق فوزا وحيدا على بتروجيت وخسر 7 مواجهات وتعادل في 5 لتتم إقالته لسوء النتائج.

ومن مطروح لطنطا تولى النحاس المهمة خلال 7 مباريات فقط، وفشل في تحقيق أي فوز، واكتفى بالتعادل في مباراتين و5 هزائم.

وفي هذا الموسم هبط فريق الرجاء بجانب طنطا للقسم الثاني.

وانتقل عماد النحاس لأطول فتراته مع الأندية رفقة المقاولون العرب بداية موسم 2018-2019 إلى منتصف موسم 2021-2022، فاز في 41 مباراة وتعادل 29 وخسر 38 مواجهة.

ثم فترة قصيرة مع الاتحاد السكندري لعب خلالها 17 مباراة فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 8 مواجهات.

وفي موسم 2022-2023 قاد النحاس طلائع الجيش في 12 مباراة فقط فاز 2 وتعادل 4 وخسر 6 ورحل لسوء النتائج.


وفي الموسم الماضي ساهم في هبوط المقاولون العرب بعدما لعب 6 مباريات وخسر 3 وتعادل 2 وحقق فوزا وحيدا.

انتقل النحاس وقتها لتدريب فريق التحدي الليبي ولعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل 2 وخسر 6.

 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لعماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للفريق بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري. 

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الأفريقي من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.   

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

 

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