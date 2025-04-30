8 مايو، انطلاق فعاليات قمة رايز أب الـ 12

تنطلق فى الثامن من مايو فعاليات قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة والتى تقام فى الفترة من من 8 إلى 10 مايو بالمتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story"، بحضور 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

التوفيق بين المستثمرين

وتشمل فعاليات القمة هذا العام منصة التوفيق بين الشركات B2B التي تسهل اللقاءات بين الشركات الناشئة ومقدمي الحلول، وجلسات التوفيق بين المستثمرين التي تجمعهم برواد الأعمال الواعدين.

كما تقدم القمة تجربة "Pitch N Ride"، وهي تجربة مبتكرة تتيح لرواد الأعمال عرض أفكارهم للمستثمرين خلال جولة خاصة بالسيارة حول المتحف المصري الكبير.

بالإضافة إلى ذلك، يُقام سوق الإبداع الذي يعرض منتجات علامات تجارية محلية ومصممين في مجالات الموضة والإكسسوارات المنزلية، ومساحة التوجيه المهني التي تشمل الإرشاد المهني وربط المواهب بالفرص الوظيفية، ومعرض التوظيف الذي يهدف إلى دعم الشباب في مسيرتهم المهنية.

وستستضيف القمة هذا العام مجموعة من المتحدثين البارزين من مختلف القطاعات العالمية، بما في ذلك نافين سيلفاناثان، مدير فني، استوديوهات نتفليكس للرسوم المتحركة، إيون ماكغينيس، رئيس أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، مركز هاب سبوت للشركات الناشئة، خافيير فيلاميزار، الشريك التشغيلي، مستشارو سوفت بنك للاستثمار، أجيبولا أولواتوبي، أيوكو أودوكويا، الرئيس التنفيذي للعمليات، مبادرة مراكز الابتكار التكنولوجي الأفريقية (أفريلابز)، مها أبو العينين، الرئيس التنفيذي والمؤسس، ديجيتال آند سافي، سيمون كلاوز، المدير الإبداعي، آبل تي في، عمرو عوض الله، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، فيكتارا، سيمون سي، كبير مهندسي الحلول والرئيس العالمي لمركز إنفيديا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ياسمين تيلسيم، رئيسة شراكات المحتوى العالمية، إكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

ربط رواد الأعمال والمستثمرين

واكد عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب أن الهدف الرئيسي للقمة هو تعزيز التعاون بين هذه الأطراف وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، من خلال الإعلان عن الفرص المتاحة وكيفية التعامل معها في ظل التوجهات العالمية الجديدة والموارد المبتكرة حيث تعتبر قمة "رايز أب 2025" فرصة فريدة لربط رواد الأعمال والمستثمرين في بيئة محفزة، حيث سيتمكن الجميع من تبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية تدفع الشركات الناشئة نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والنمو المتواصل".

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