واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عدة عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، بلغت قيمتها السوقية قرابة 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتتالية لملاحقة مروّجي السموم وضبطهم قبل توزيعها.

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

وجاءت نتائج الحملات الأمنية في مديرية أمن القاهرة؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول السلام، بحوزتهما 10 كجم من مخدر الحشيش – 4 كجم من مخدر الهيدرو – فرد خرطوش وطلقة – سلاح أبيض.

مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بحوزته 18 كجم من مخدر الحشيش.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزته 20 كجم من مخدر الحشيش.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عدة عناصر إجرامية بدوائر مراكز شبراخيت ودمنهور، بحوزتهم كميات تتجاوز 63 كجم من مخدر الحشيش، 5 كجم من مخدر الهيروين، أسلحة نارية وذخائر متنوعة.

وشملت الضبطيات أيضًا سيدتين، إحداهما بحوزتها 5 كجم من الهيروين والأخرى بحوزتها 5 كجم من الحشيش، في تأكيد على تورّط عناصر نسائية في شبكات الترويج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

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