الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لمواجهة المصري، المقرر غدا الموافق  يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة نادي الزمالك في إطار دعم فريق الكرة الأول بالنادي، توفير أتوبيسات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد الجيش ببرج العرب، لمؤازرة الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسعى إدارة الزمالك لتسهيل حضور الجماهير وضمان الدعم القوي للاعبين في هذه المواجهة المهمة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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