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رياضة

الزمالك يكشف حقيقة العروض الأوروبية لشراء حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

 نفى نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن تلقي مدافعه حسام عبد المجيد عروضًا أوروبية للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن كل ما يتم تداوله حول وجود عروض رسمية لضم حسام عبد المجيد، مجرد اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعب مستمر مع الفريق، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن حسام عبد المجيد يركز بالكامل مع الفريق لتحقيق أهدافه هذا الموسم، خاصة مع اقتراب المباريات الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز ونهائي كأس مصر، ولا توجد أي نية لدى إدارة النادي للتفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلقَ أي خطابات رسمية أو شفوية من أندية أوروبية بخصوص حسام عبد المجيد.

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