بعد الخسارة أمام مصر، جنوب أفريقيا في مهمة صعبة أمام تنزانيا بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يلتقي منتخب جنوب أفريقيا للشباب أمام نظيره التنزاني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى، والتي ستقام على ملعب هيئة قناة السويس لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

موعد مباراة جنوب افريقيا وتنزانيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب جنوب افريقيا أمام تنزانيا في السادسة مساء اليوم، على ملعب هيئة قناة السويس لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

خسارة منتخب جنوب افريقيا أمام مصر في اللقاء الأول وضعتهم في موقف حرج، وأوقف سلسلة نتائجهم الإيجابية في مرحلة التصفيات عندما حققوا العلامة الكاملة وحصدوا 5 انتصارات متتالية وسجلوا 16 هدفًا في شباك مالاوي وليسوتو وجزر القمر وأنجولا وزامبيا دون أن تستقبل شباكهم أي هدف.

أما منتخب تنزانيا فقد تعادل سلبيا بدون اهداف أمام زامبيا في الجولة الأولى من البطولة.

وتأهل منتخب تنزانيا للنهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول في نسخة 2021 بالسنغال، فيطمح في ضربة بداية موفقة تحت قيادة مديره الفني حميد سليمان "موروكو" الذي يتولى تدريب المنتخب الأول أيضًا، مستفيدًا من الثقة التي صاحبت تأهله كبطل لتصفيات شرق أفريقيا.

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