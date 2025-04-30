التصديري للصناعات الكيماوية: حققنا 3% معدل نمو للصادرات خلال الربع الأول ونستهدف 10% بنهاية العام

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تحقيق صادرات القطاع لمعدل نمو بلغ نحو 3% خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل الي 2.154 مليار دولار مقارنة بـ2.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته في "يوم المصدر" الذي نظمته جمعية المصدريين المصريين "إكسبولينك" تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

فتح أسواق جديدة

أضاف أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام الحالي يصل إلى 10% من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية والتسويقية التي تستهدف فتح أسواق جديدة.

وقال خالد أبو المكارم إنه من المقرر تسيير بعثة تجارية إلى دولة غانا خلال شهر يوليو القادم، تتضمن لقاءات مباشرة مع كبار المستوردين والمستثمرين، مما يوفر فرصة حقيقية لتوسيع الأعمال وزيادة الصادرات في هذا السوق الواعدة.

أكبر شركة مصدرة لعام 2024 في قطاع الصناعات الكيماوية

وحصدت الشركة المصرية للأسمدة لقب أكبر شركة مصدرة لعام 2024 في قطاع الصناعات الكيماوية، وذلك خلال احتفالية "يوم المصدّر".

وقام بالتكريم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين.

وتسلم التكريم رئيس الشركة Narayanan Valayaputtur، وعن الشركات المصدرة لمنتح مبتكر تم تكريم شركة اللواء لصناعة الزجاج" City glass"، حيث تسلم الجائزة رئيس الشركة المهندس حازم بشر.

وضمن فئة أكبر المصدرين خلال 2024 تم تكريم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث تسلم الجائزة المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة.

وتم التكريم في حضور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وفي هذا السياق قال خالد أبو المكارم إن هذه الجوائز تعزز التزامنا برفع معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.

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