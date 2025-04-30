نزار قباني.. حكاية الدبلوماسي الذي أغواه الشعر.. تعاون مع عمالقة الغناء.. سجل حضوره في المناسبات الوطنية.. وهذه كواليس لحظات مأساوية عكرت صفو حياته

نزار قبانى ، الشاعر السورى الكبير، سمى بشاعر الحب والمرأة، بدأ مشواره دبلوماسيا ثم طغت عليه ملكة الشعر، تغنى بكلماته معظم مطربى الوطن العربى منهم عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وماجدة الرومى وكاظم الساهر، أيقونة خالدة فى سماء الشعر العربى، هو الحاضر الغائب بأبياته الشعرية وقصائده الرائعة التى تحفظها الأجيال جيلا بعد الآخر، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1998.

ولد نزار قبانى عام 1923 فى دمشق بسوريا، ونشأ وسط عائلة أدبية، تعلم الشعر من أبيه وتأثر بعمه فى حب الفن، درس الحقوق بالجامعة السورية، حب الرسم والخط بيده حتى إنه كتب قصيدته “الرسم بالكلمات”، عمل بالخارجية السورية سفيرا فى عدة دول ثم استقال من العمل الدبلوماسى ليبدأ فى قرض الشعر الرومانسى والوطنى،

دمه ليس ملكيا لكنه مثل آلاف الأسر السورية

عن نشأته كتب نزار قبانى فى مذكراته يقول: فى التشكيل العائلى كنت الولد الثانى بين أربعة صبيان وبنت، أسرتنا من الأسر السورية متوسطة الحال، سكنا دمشق ولم يكن لأبى غنيا ولم يجمع ثروة وكان عائده من مصنع الحلويات الذى كان يملكه ينفق منه على إعاشتنا وتعليمنا وتمويل حركة المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين، ويمكن تصنيف والدى من الكادحين، إن دمى ليس ملكيا ولا شاهانيًّا، وإنما هو دم عادى كدم آلاف الأسر الدمشقية الطيبة التى كانت تكسب رزقها بالشرف والاستقامة والخوف من الله.

الشاعر نزار قبانى



أصدر نزار قبانى أول دواوينه عام 1944 بعنوان "قالت لي السمراء"، وله دواوين شهيرة أخرى منها: (كل عام وأنت حبيبتي، أحبك أحبك والبقية، تأتي خمسون عامًا في مديح المساء، أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء، سيبقى الحب سيدي، الرسم بالكلمات، كذا أكتب تاريخ النساء، قاموس العاشقين، قصيدة بلقيس، الحب لا يقف على الضوء الأحمر، أشعار مجنونة )، حتى بلغ حجم إبداعات نزار قبانى ومؤلفاته خلال نصف قرن 35 ديوانا.

أشهر قصائده عن فلسطين



عاش نزار قبانى مدافعا عن فلسطين، وطالب فى كتاباته بالعمل على وقف الجحيم الذي يعيشه الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني، لكنه يعود ويؤكد أنه سيظهر فجر جديد تخضر فيه الأرض ويزهر الليمون وتضحك فيه عيون الناس وترجع البسمة إلى الأطفال، فكتب يقول فى قصيدته القدس التى تغنت بكلماتها لطيفة يقول: “بكيت حتى انتهت الدموع..صليت حتى ذابت الشموع / ركعت حتى ملنى الركوع.. سألت عن محمد فيك وعن يسوع / يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء.. يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء”.

عشق نزار قبانى مصر وأمضى بها سنوات طويلة وكتب عنها يقول: “مصر حب كبير وعلاقتى بها مثل القضاء والقدر لا يمكن لأحد أن يغيرها أو يشوهها، هى بيتى ادخله بالحب والود، أنا كشاعر عربى أعتبر نفسى فى ضيافة عمرو ابن العاص وفى ضيافة نهر النيل والتاريخ العريق وجمال الدين الأفغاني ومصطفى كامل ومحمد عبده والطهطاوى وأحمد شوقى والعقاد وطه حسين وجميع المبدعين والمفكرين والثائرين الذين علمونا أول درس فى الحرية والوطنية، مصر ليست صفحة تنزع من كتاب أو جبل يحذف من المنطقة أو جملة يشطبها الرقيب لأنها لا تعجبه”.

قصائد فى مناسبات وطنية



عن مصر كتب نزار قبانى عن نكبة 67 قصيدته الشهيرة "هوامش على دفتر النكسة"، وعندما رحل الرئيس عبد الناصر كتب عنه يقول "قتلناك يا آخر الأنبياء"، وجاء نصر أكتوبر المجيد ووصفه نزار قبانى بالزلزال وكتب قصيدته التى تغنت بها أم كلثوم "أصبح عندى الآن بندقية" لكنه أكد حينها أنه “لا يجوز الركون إليه ونعتبر أنه كفى المؤمنين شر القتال”، ومرت السنوات، وعقد السادات اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، فهاجمه نزار وانتقده فى قصيدة، لتنطلق حملة بعدها ضده من الإعلام المصري، فيترك مصر ويسافر إلى سويسرا ومنها إلى لندن حتى رحيله.

لحظات مأساوية شكلت شاعريته



عاش نزار قباني حياة مليئة بالكثير من اللحظات الدرامية كان لها أثر عميق في نفسه وفي مؤلفاته، وجاءت الصدمة الأولى بانتحار "وصال" شقيقته بعد إجبار أهلها لها على الزواج من رجل لا تحبه مما ترك فيه نزعة تعاطف كبير للمرأة، ثم جاءت وفاة نجله توفيق طالب الطب، وعندما تزوج زوجته الأولى ابنة خاله رحلت عنه بسبب المرض.

نزار قبانى وزوجته بلقيس وبناته

تزوج نزار قبانى حب حياته "بلقيس" لتلقى حتفها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في حادث انتحاري استهدف السفارة العراقيّة في بيروت حيث كانت تعمل عام 1982 ورثاها نزار بقصيدته الشهيرة "بلقيس" التي قال فيها إن الجميع كان لهم دور بقتلها وقد أنجب منها ابنيه عمر وزينب ولم يتزوّج بعدها حتى وفاته فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1998 عن 75 عاما.

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