مصرع وإصابة 20 شخصًا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنوفية (صور)

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، حادثًا مروعًا إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين.

مصرع وإصابة 20 شخصًا في حادث مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

مصرع وإصابة 20 شخصًا في حادث مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من مدخل مدينة السادات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مروع بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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