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حوادث

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

شهدت  محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة (ص. ك. ج. ا)، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بالاعتداء على أحد تلاميذ المدرسة. 

ووصل فريق المحامي مرتضى منصور للترافع في القضية عن المجني عليه.


اتهام مراقب مالي بمدرسة خاصة بالاعتداء على طفل
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة المختصة، بلاغا من ولي أمر الطفل، (ي. م.ع)، ٥ سنوات، باتهام موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنه، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة.


تقرير الطب الشرعي


أوضح تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف على الطفل أنه تم فحصه لبيان ما إذا كان تعرض لاعتداء أو محاولة ذلك، وتحديد نوع الأداة المستخدمة في حال وجود آثار عنف.

ومؤخرا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي  هاشتاج "حق الطفل  لازم يرجع"، في اختلاف ردود أفعال رواد التواصل ما بين مطالب بالقصاص ومحاكمة المتهم، وما بين ردود  أخرى تدعو إلى انتظار قرار المحكمة حيث قد يكون المتهم بريئا.

 

جلسة المحاكمة
 

جدير بالذكر أنه سبق حفظ البلاغ منذ عام ليعاد فتح القضية وتحقيق النيابة العامة مع المتهم وإحالته للمحاكمة، حيث تم تحديد جلسة لمحاكمته اليوم الأربعاء.

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محكمة جنايات دمنهور محكمة ايتاي البارود البحيرة مدينة دمنهور

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