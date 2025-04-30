ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري، يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم في افتتاح الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود والأهلي مع بتروجيت في الجولة الثالثة من مجموعة التتويج اليوم الأربعاء.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هم: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج في الدوري المصري

مجموعة التتويج باللقب



الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود ضد بيراميدز.. 5 مساءً بستاد المكس

بتروجيت ضد الأهلي.. 8 مساء بستاد الكلية الحربية



الخميس 1 مايو

سيراميكا ضد البنك الأهلى..5 مساء على ستاد هيئة قناة السويس

المصري ضد الزمالك..8 مساءً بستاد برج العرب بالإسكندرية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

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