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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع و868 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و50 سيارة.

موانئ البحر الأحمر 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 448 شاحنة و39 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 420 شاحنة و11 سيارة. 
 شهد ميناء سفاجا اليوم  استقبال السفينتين دليلة وأمل، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة القاهرة وغادرت ثلاث سفن  هي دليلة، الحرية 2، وعمان. 

 

كما تم تداول 5500 طن بضائع، 520 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي اور، كوين نفرتيتي، الحسين، وايلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2630 راكب.
 

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