الموانئ تنسق مع الأرصاد الجوية لتقديم خدمة مميزة للسفن

قامت موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع الأرصاد الجوية بمتابعة حالة الطقس وارتفاع الأمواج لتقديم أفضل خدمة للخطوط الملاحية ومالكي السفن.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و807 شاحنات و70 سيارة.

وصول 6 آلاف طن ردة لميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 366 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و441 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمل"، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن، وهي: بوسيدون إكسبريس، و"الحرية 2"، وعمان، وغادرت ثلاث سفن وهي: “أمل”، و"بوسيدون إكسبريس"، و"دليلة".

كما تم تداول 5000 طن بضائع، و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع، وهي: الحسين، إيلة، آور وكوين نفرتيتي، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة ADONIS على متنها 6000 طن ردة قادمة من اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1220 راكبا بموانيها.

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