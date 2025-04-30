الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام كاواساكي في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يلتقي  النصر السعودي اليوم الأربعاء، في مباراة قوية  كاواساكي الياباني على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

 

وتأهل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور الماضي، فيما تأهل كاواساكي على حساب السد القطري.

 


موعد مباراة النصر ضد كاواساكي 

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وكاواساكي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

 

وتنطلق صافرة مباراة النصر ضد كاواساكي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم ضد كاواساكي في دوري أبطال آسيا للنخبة


ويمكنك متابعة مباراة النصر – كاواساكى فرونتال عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS”، بجانب “بي إن سبورتس AFC” كونها الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد كاواساكي 

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

 

وسيلاقي الفائز من مباراة النصر وكاواساكي، فريق الأهلي السعودي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فريق الأهلي السعودي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز على مواطنه الهلال، بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا جون دوران كريستيانو رونالدو كاواساكي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

لامين يامال: لهذا السبب أصبغ شعري قبل المباريات ولا أقارن نفسي بميسي

إنجازات لا تحصى لنيجيريا قبل المشاركة بأمم أفريقيا تحت 20 عاما

100 ألف ريال لكل لاعب، بن تركي: مكافآت ضخمة للفرق السعودية التي تصعد لنهائي أبطال آسيا

بعد وصوله اليوم، تعرف على أولى مباريات منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

مدرب السنغال: مصر أنقذت بطولة الأمم الأفريقية للشباب ومجموعتنا صعبة

قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة، عثمان ديمبيلي VS بوكايو ساكا

أتليتكو مدريد يسعى لضم نونيز من ليفربول

في نفس يوم مباراة أرسنال، رسالة حزينة للويس انريكي بعد وفاة ابنته

ads

الأكثر قراءة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

الطفل ياسين ضحية مدرسة البحيرة يصل محكمة الجنايات مرتديا زي سبايدر مان

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وصول المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة لـ جنايات دمنهور

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية