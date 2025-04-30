الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

موعد مباراة النصر السعودي وكاواساكي الياباني بدوري أبطال آسيا للنخبة

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يلتقي  النصر السعودي اليوم الأربعاء، في مباراة قوية  كاواساكي الياباني على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

 

وتأهل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور الماضي، فيما تأهل كاواساكي على حساب السد القطري.

 


موعد مباراة النصر ضد كاواساكي 

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وكاواساكي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

وتنطلق صافرة مباراة النصر ضد كاواساكي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم ضد كاواساكي 


ويمكنك متابعة مباراة النصر – كاواساكى فرونتال عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS”، بجانب “بي إن سبورتس AFC” كونها الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وسيلاقي الفائز من مباراة النصر وكاواساكي، فريق الأهلي السعودي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فريق الأهلي السعودي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز على مواطنه الهلال، بنتيجة 3-1، مساء أمس الثلاثاء.
 

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