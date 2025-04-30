الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية  شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

الدقهلية ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس وتعلن تعطيل الدراسة بمدارس التمريض


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  17  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 40
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الأربعاء الطقس درجات الحرارة اليوم الأربعاء

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بتقليل الحركة على الطرق غدا

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

تحذير شديد لسكان هذه المناطق: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار
ads

الأكثر قراءة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع 8 أصناف وهذا موقف الليمون بعد موجة الانخفاضات

والد طفل الخليفة: العامل المتهم بهتك عرض نجلي ليس على قوة المدرسة ومهمته تأدية طلبات المدير

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

بعد تلميحات بـ"ضربة وشيكة" ورد حاسم، هل يحسم سلاح الجو حرب باكستان والهند المحتملة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.. خريطة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية