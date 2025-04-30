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رياضة

مجزرة للاعبين في مودرن سبورت بسبب الزمالك وزد ومصير "بن شيخة" على "كف عفريت"

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

كشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن النادي قام باستبعاد 7 لاعبين عن تدريبات الفريق، ويتدربون تدريبًا انفراديًَّا.

وأكد المصدر في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعبين هم علي زعزع، وغنام محمد، وأحمد عاطف، وجونثان نجويم، ومحمد شعبان أبرز الأسماء.

 

وتابع المصدر، جاء استبعاد علي زعزع، وغنام محمد بسبب ارتباط أسمائهم بنادي الزمالك ودخولهم في مفاوضات مع الأبيض، بالإضافة إلى مفاوضات غنام مع سيراميكا كليوباترا، بينما تم استبعاد أحمد عاطف بسبب مفاوضاته مع نادي زد.

وواصل المصدر، أنه حال خسارة الفريق مباراة المحلة المقبلة الأمور لن تكون سهلة في مودرن سبورت وسيكون هناك ردود أفعال قوية من مجلس الادارة، وعلى رأسها رحيل عبد الظاهر السقا ومن الممكن رحيل المدير الفني عبد الحق بن شيخة.

واختتم، أن جوناثان يرغب في البحث عن عروض سواء من أندية الممتاز أو خارج مصر.

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مودرن سبورت عبد الظاهر السقا عبد الحق بن شيخة الزمالك نادي زد

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