كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يحقق فوزا ثمينا بهدفين على مودرن سبورت

كأس عاصمة مصر، حقق فريق البنك الأهلي فوزا مستحقا على نظيره مودرن سبورت بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي الفوز الوحيد لصالح البنك الأهلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 72، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم البنك بهدف ثان في الدقيقة 90+2.

شهدت المباراة في أغلبها حماس وندية من جانب الفريقين وحاول كل منهما، خطف هدف التقدم، وأتيحت لكل منهما بعض الفرص للتهديف، لكن الحذر الدفاعي ولرقابة اللصيقة لمهاجمي الفريقين، أفشلت لمحاولات الهجومية لكل منهما.

وشهدت الدقائق الأخيرة تفوق هجومي لصالح البنك الأهلي، وشكلت تحركات ياو أنور خطورة بالغة على مرمى مودرن سبورت، حتى نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 72

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

وأعلن المدير الفني لفريق مودرن سبورت عبد الحق بن شيخة تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي ويضم كل من:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي

عبد الحق بن شيخة، فيتو

موعد مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلي

وانطلقت صافرة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي، فيتو

وتأهل مودرن سبورت إلى الدور ربع النهائي بعد حصده المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات، برصيد 5 نقاط، خلف بتروجت المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، تأهل البنك الأهلي إلى ربع النهائي بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا حامل اللقب.

جوائز كأس الرابطة المصرية

تصل جوائز بطولة كأس الرابطة المصرية" كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع 1.5 مليون.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، فيما نجح مودرن سبورت "فيوتشر" فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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