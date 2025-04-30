ريهام عبد الغفور تبكي على الهواء وتوجه رسالة لروح والدها (فيديو)

دخلت الفنانة ريهام عبد الغفور، في نوبة بكاء على الهواء، خلال تذكرها والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة: "أقول لروحه أنا عملت كل الحاجات اللي هو كان بيحب إني أعملها من مذاكرة وقراءة واجتهاد وتركت الباقي على ربنا".

نصيحة أشرف عبد الغفور لابنته ريهام عبد الغفور

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "بابا كان بيقول ليَّ اعملي اللي عليكِ وربنا عمره ما هيخذلك، والحمد لله ده اللي حصل".

تجربة صعبة عاشتها ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

وأشارت ريهام عبد الغفور: "دخلت مسلسل ظلم المصطبة ونفسيتي كانت وحشة لكن زمايلي والمخرج هاني خليفة ساعدوني، والمخرج قعد معايا قعدات كتيرة علشان أدخل الشخصية، ومصحح اللهجة تعب معايا لإني كنت تعبانة ومش عارفة أقرا الكلام".





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