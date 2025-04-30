الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

رئيس البرلمان المجري يزور معبد فيلة ويسجل إعجابه في دفتر كبار الزوار

رئيس البرلمان المجري
رئيس البرلمان المجري في معبد فيلة، فيتو

زار اليوم رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، وقرينته، وبعض مسؤولي السفارة المجرية بالقاهرة، معبد فيله بمحافظة أسوان.

جاء ذلك ضمن جولة سياحية لعدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة، والتي تضمنت أيضًا زيارة متحف النوبة.

 

شرح وافٍ لمعبد فيلة 

وكان يرافق رئيس البرلمان المجري، الأثري فهمي محمود الأمين مدير عام الادارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، وشرح وافٍ لمعبد فيلة وبراعة القدماء المصريين في بنائه وتشييده.

وقال الأثري فهمي محمود الأمين، في بيان صحفي، إن الضيف المجري، سجل إعجابه بمعبد فيلة، بدفتر كبار الزوار بالمعبد، موضحًا أن الضيف المجري غادر محافظة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، عقب جولته في مصر والتي استهلها يوم الأحد الماضي بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

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​ أسوان معبد فيلة باسوان متحف النوبة النواب السياحية

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