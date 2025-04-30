رئيس البرلمان المجري يزور معبد فيلة ويسجل إعجابه في دفتر كبار الزوار

زار اليوم رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، وقرينته، وبعض مسؤولي السفارة المجرية بالقاهرة، معبد فيله بمحافظة أسوان.

جاء ذلك ضمن جولة سياحية لعدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة، والتي تضمنت أيضًا زيارة متحف النوبة.

شرح وافٍ لمعبد فيلة

وكان يرافق رئيس البرلمان المجري، الأثري فهمي محمود الأمين مدير عام الادارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، وشرح وافٍ لمعبد فيلة وبراعة القدماء المصريين في بنائه وتشييده.

وقال الأثري فهمي محمود الأمين، في بيان صحفي، إن الضيف المجري، سجل إعجابه بمعبد فيلة، بدفتر كبار الزوار بالمعبد، موضحًا أن الضيف المجري غادر محافظة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، عقب جولته في مصر والتي استهلها يوم الأحد الماضي بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.