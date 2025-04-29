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محافظات

جامعة الأقصر تعلن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء لسوء الأحوال الجوية المتوقعة

رئيس جامعة الأقصر،
رئيس جامعة الأقصر، فيتو

أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، بجميع كليات الجامعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي من المحتمل أن تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

تعطيل الدراسة غدًا في جامعة الأقصر بسبب الطقس السيئ

وأكدت رئيس الجامعة أن القرار جاء استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن العاصفة الترابية التي تضرب عددًا من المحافظات، حيث من المحتمل أن تشهد المحافظة رياحًا شديدة محملة بالأتربة تؤثر على الرؤية وجودة الهواء.

وأوضحت إدارة الجامعة أن القرار يشمل كافة الكليات، على أن يتم إعلان لاحقًا أي ترتيبات لتعويض المحاضرات المؤجلة من خلال القنوات الرسمية للجامعة.

ودعت الجامعة الطلاب والعاملين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن سلامة أفراد المجتمع الجامعي تأتي على رأس أولوياتها.

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الأقصر الأرصاد الجوية حالة الطقس جامعة الاقصر

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