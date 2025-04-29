الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر تمتلك كل مقومات الريادة التصديرية

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجيًا في عدد من الدول الإفريقية المحورية.

وأشار إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وشهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، مساء اليوم الثلاثاء  وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري

وأكد أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.

 

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