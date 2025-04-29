الزراعة توجه نصائح للمزارعين لتجنب مخاطر حالة الطقس الاستثنائية غدًا

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن المنخفض الخماسيني الغربي بدأ تأثيره اليوم الثلاثاء على مناطق غرب البلاد خاصة واحة سيوة وما حولها، وهو بذلك مقدمة للمتوقع غدًا الأربعاء على المناطق المأهولة للدلتا والظهير الصحراوي وشمال ووسط الصعيد حتى سوهاج إلى جانب مدن القناة وسيناء.

وأكد فهيم على عدة نصائح للمزارعين والمواطنين بشكل عام لتجنب أي مخاطر لحالة الطقس الاستثنائية غدا

إجراء رية مشبعة لكافة المحاصيل فجر وصباح الأربعاء (بالتنقيط) مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري لزيادة معدلات الامتصاص لان البخر نتح هيزيد جدًا .

وقف عمليات الرش تمامًا على كل المحاصيل في كل الجمهورية.

وقف ضم ودراس القمح في كل الجمهورية طوال يوم الأربعاء .

وقف عمليات الشتل لكافة المحاصيل بداية من غدًا الاحد وحتى انتهاء يوم الأربعاء.

تشديد الأربطة على التراكيب والجمالونات والصوب في كل المناطق المذكورة واحكام الأربطة على وحدات الطاقة الشمسية او فك الالواح وإعادة تركيبها على يوم الخميس.

الحفاظ على السلامة الشخصية بعدم الاقتراب من لوحات الإعلانات او أعمدة الكهرباء والضغط العالى وتجنب السفر في توقيتات هبوب الرياح الشديدة في المناطق المذكورة.

على مرضى الحساسية والجيوب الانفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة وعدم التعرض للاتربة.

توفير مياه شرب للحيوانات مع تجديدها باستمرار وتوفير التغذية من خلال الأعلاف الغنية بالطاقة حتى تساعد فى التمثيل الغذائى الجيد للحيوانات وزيادة رافعات المناعة مع الاحتياط من انتقال الأمراض المنقولة بالرياح والأتربة.

غلق كل فتحات التهوية لمزارع الإنتاج الداجنى المفتوحة بالخيش المبلل وقت هبوب الرياح المحملة بالرمال والاتربة.

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