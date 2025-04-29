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اقتصاد

أستاذ قانون تجاري يكشف سبب رفض الدول المتقدمة نقل التكنولوجيا لمصر

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سعيد، فيتو

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن المشروعات الاستثمارية والاقتصادية تقوم على طرق تكنولوجية في التصنيع والإنتاج، وأصحاب هذه التكنولوجيا على مستوى العالم يرفضون بيعها، ولا توجد فرصة للاستفادة  إلا من خلال المشاركة.

 

استثمارات التكنولوجيا الحديثة

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" عبر تطبيق "زووم"، أن منتجي التكنولوجيا الحديثة استثمروا أموالًا ضخمة في الأبحاث العالمية، ولذلك يرفضون إطلاع الآخرين على هذه التكنولوجيا، وهذا الأمر ينطبق على أمريكا وأوروبا والصين.

 

قصة نجاح صينية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح أن هناك توجهًا كبيرًا من الصين لتدشين مصانع كبيرة في مصر، وهناك قصة نجاح في التعاون المصري الصيني، خاصة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

 

أستاذ قانون تجاري: مصر تحصد الآن ما زرعته من تطوير في قوانين الاستثمار

ولفت إلي أن المسؤول الحكومي لا يمتلك الحرية في اتخاذ القرار خوفًا من الفساد، ولحماية المال العام، وهذا يُكبل يد المدير الحكومي في اتخاذ الكثير من القرارات المهمة.

وأضاف، أن الحكومات من الصعب عليها أن تدخل في المشروعات الاستثمارية والتجارية في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة وأن هذه المشروعات تتطلب سهولة وسرعة في اتخاذ القرارات لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية  العالمية، وما أكثر هذه المتغيرات خلال الفترة الحالية مثل الحروب التجارية العالمية.

وأوضح أن الدولة تتجه نحو المشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تحصد اليوم ما زرعته من تطوير قوانين الاستثمار، وتطوير الرخصة الذهبية ومنظومة الاستثمار في مصر.

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