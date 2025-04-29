تعليق الدراسة بجامعة المنصورة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تعليق الدراسة غدًا بجميع كليات الجامعة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا الأربعاء، حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة منسوبي الجامعة.

تعليق الدراسة بجامعة المنصورة غدًا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص إدارة الجامعة على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين أبنائنا الطلاب، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالتنقل خلال هذه الظروف الجوية غير المستقرة، حيث تضم الجامعة عددًا كبيرًا من الطلاب القادمين من مدن ومحافظات مختلفة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على سلامتهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر.

جامعة المنصورة تسعي لتوفير بيئة تعليمية آمنة

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تولي سلامة طلابها أولوية قصوى، وتسعى دومًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل أيه اختبارات شفوية أو عملية كان من المقرر إجراؤها غدا إلى الاسبوع القادم وفقا لظروف كل كلية.

وإدارة الجامعة تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.

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