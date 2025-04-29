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حوادث

المشدد 15 سنة لعامل بتهمة قتل نجل عمه في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل نجل عمه بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة السلام.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه أنه ذكر في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه بعد إصابته بطعنة في القلب أدت لنزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر اخترقت  قلبه، ومصاب بنزيف حاد وفارق الحياة قبل إسعافه متأثرا بإصابته.

وبانتقال أجهزة الأمن لمحل الواقعة، وفحص البلاغ والاستماع لشهود العيان تبين أن نجل عم المجني عليه  تشاجر معه وطعنه وأنه وراء ارتكاب الواقعة وترك المجني عليه غارقا في دمائه ولاذ بالفرار.

وكشفت التحريات أن المجني عليه يوم الواقعة ذهب إلي عمه واعتدى عليه بالسب والضرب بسبب مبلغ مالي أخذه من نجل عمه وعندما شاهده المتهم يعتدي علي والده حاول طرده خارج البيت خوفا علي  والده، وتطور الأمر عندما أخرج المجني عليه سلاحا أبيض مهددا باخذ المال بالقوة.

وعندما حاول المتهم إبعاد السلاح اخترق صدر المجني عليه، وسقط غارقا في دمائه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض  على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدا أنه لم يكن يقصد  قتل المجني عليه، وأنه هو دفاع عن والده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة السلام منطقة السلام النيابة العامة

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