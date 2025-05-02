ما الحكمة من تغير الطقس وما حكم سب فصول العام بسبب التغيرات الجوية وما حكم سب الريح ومتى يكون سب الرياح كفرا وما هو الفرق بين الريح والرياح..وماذا يقول ويفعل المسلم عند اشتداد الرياح كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدونه في هذا التحقيق فإلي التفاصيل.

ماذا يقول ويفعل المسلم عند اشتداد الرياح

حكمة تغير الطقس

تغير الطقس من تمام حكمة الله بخلق المتضادات والمتقابلات، فإنه لا يعرف فضل الاعتدال إلا من ذاق من الحر والبرد، فتغير الطقس من تمام حكمة الله بخلق المتضادات والمتقابلات، وأيضًا من حكم تغييره الطقس تذكر عذاب الآخرة والاستعاذة منه.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب، أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير.

حكم سب فصول العام بسبب التغيرات الجوية

لا يجوز سب الشتاء، أو غيره من الفصول أو الأزمنة؛ فقد نهى الشرع عن سب الزمن والوقت؛ ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أُقلّب الليل والنهار. وفي لفظ: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر.

حكم سب الريح

سب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر؛ فلا يجوز سبها، ولا يقال: لعن الله الريح، أو قاتل الله الريح، أو لا بارك الله في هذه الريح، أو ما أشبه ذلك، بل يعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي ﷺ.

فإذا رأى منها ما يكره لشدتها يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به هكذا جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ، أرشد بهذا أمر أن يقال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وجاء في المعنى أيضا الدعاء: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا هذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح وشدتها، يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها، ويسأله أن يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا لأن الله أرسل الريح المغرضة قوم هود، أما الرياح فجعلها الله مبشرات وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ [الروم:46] وقد تكون رحمة لقوم، وقد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد، فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها، يسأله من خيرها، ويستعيذ بالله من شرها، هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد ومن مقتضى الإيمان أن يمتثل أمر النبي ﷺ في ذلك، وألا يسب الريح، كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها.

ماذا يقول ويفعل المسلم عند اشتداد الرياح

دعاء الريح الشديدة

وجاء أيضًَا عن دعاء الرياح في روايةٍ للإمام أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ما هبَّت ريحٌ قطُّ إلَّا جثَا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه، وقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلَهَا رِيحًا» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»، والإمام الشافعي في «مسنده» -واللفظ له-، وابن أبي شيبة في «مصنفة».

دعاء المطر والرعد والبرق

كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

سب الريح كفر في هذه الحالة

سب الريح إن كان سبا لها لما وقع فيها من شر، فهذا حرام وسوء أدب مع الله؛ لأنه يلزم من ذلك سب الله، أما إذا كان سب الريح لأنها الفاعلة والمحدثة لهذا الشر والخالقة والصانعة لهذا، سواء بنفسها أو مع الله تعالى فهو شرك في الربوبية، والحكم أنه شرك أكبر.

وأما إذا كان سبها سبا لآمرها فهذا كفر والعياذ بالله؛ لأنه سب لله عز وجل، فإن الذي يأمر الريح هو الله.

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