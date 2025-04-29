نشوب حريق بعقار في حي غرب المنصورة بالدقهلية

نشب حريق بعقار بنطاق حي غرب المنصورة بمنطقة سوق الجملة شارع عطالله خلف سوق الجملة.



وعلي الفور توجه حي غرب المنصورة

المحاسب محمد أمين رئيس الحي والدكتورة رولا نائبة رئيس حي غرب، ناجى يحيى

وفريق العمل المشكل من أحمد شادى

مدير المخلفات الصلبة، والمتولى محمود مدير الورشة الصناعية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية، لمتابعة تداعيات الحادث وسرعة التعامل الفوري معه والسيطرة عليه.

فرض كردون أمني بموقع الحريق



وتم التأكد من أن العقار خال من السكان، وأنه تم فرض كردون أمني بموقع الحريق، وتمت السيطرة علي الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية حتى لا يمتد إلى العقارات المجاورة دون خسائر بالأرواح او الممتلكات، وقد تمت إزالة مواطن الخطورة بالعقار حرصا" على المارة والمواطنين.

عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وسيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار حرصا على سلامة المواطنين.

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