الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حريق يلتهم 4 منازل فى سوهاج (صور)

منزل من المحترقين
منزل من المحترقين

شب حريق هائل فى 4 منازل مبانى بالبلوك الأبيض والأسمنت ومسقوف بالأخشاب وجزوع النخيل بسبب شرر من فرن بلدى بمنزل الأول بناحية عزبة برهام التابعة لمدينة دارالسلام بسوهاج 

بسبب فرن بلدى.. حريق يلتهم 4 منازل فى دار السلام بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة دارالسلام يفيد بنشوب حريق  بناحية عزبة برهام التابعة لمدينة دارالسلام بمنازل مقامة بالبلوك الابيض والاسمنت ومسقوفة بالأخشاب وجزوع النخيل ملك كلا صلاح فرغلي الضبع وناصر الفاوى عبد الله وعلى سيد عبدالله وخلف مطاوع احمد بسبب شرر من فرن بلدى 
 

اسفر الحريق عن احتراق محتويات واثاث المنازل ونفوق ٢ ماشيه و٢ حمار وجميع الطيور بالمنازل ولا توجد خسائر فى الأرواح البشرية وتم الدفع بسيارات إطفاء دار السلام وأولاد يحى تم السيطرة على الحريق واخماده وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 
 

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