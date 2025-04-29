حريق يلتهم 4 منازل فى سوهاج (صور)

شب حريق هائل فى 4 منازل مبانى بالبلوك الأبيض والأسمنت ومسقوف بالأخشاب وجزوع النخيل بسبب شرر من فرن بلدى بمنزل الأول بناحية عزبة برهام التابعة لمدينة دارالسلام بسوهاج

بسبب فرن بلدى.. حريق يلتهم 4 منازل فى دار السلام بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة دارالسلام يفيد بنشوب حريق بناحية عزبة برهام التابعة لمدينة دارالسلام بمنازل مقامة بالبلوك الابيض والاسمنت ومسقوفة بالأخشاب وجزوع النخيل ملك كلا صلاح فرغلي الضبع وناصر الفاوى عبد الله وعلى سيد عبدالله وخلف مطاوع احمد بسبب شرر من فرن بلدى



اسفر الحريق عن احتراق محتويات واثاث المنازل ونفوق ٢ ماشيه و٢ حمار وجميع الطيور بالمنازل ولا توجد خسائر فى الأرواح البشرية وتم الدفع بسيارات إطفاء دار السلام وأولاد يحى تم السيطرة على الحريق واخماده وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.