محافظ الجيزة يعلن تطوير 70 شارعًا بالإنترلوك في البدرشين

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 70 شارعًا بمركز ومدينة البدرشين باستخدام بلاط الإنترلوك، ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري للمحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف مناطق حيوية في البدرشين، حيث تشمل 32 شارعًا بمنطقة العزبة الشرقية ومتفرعاتها، و10 شوارع بمنطقة عباس عناني ومتفرعاتها، بالإضافة إلى 17 شارعًا بمنطقة عكاشة فرج ومتفرعاتها، و10 شوارع بمنطقة سرايا البحيري، إلى جانب تطوير شارع أبو حماد.

وأكد أن هذه الأعمال ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية

وشدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية في مختلف المراكز والمدن والأحياء التابعة لها، مؤكدا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير الهندسية والفنية الدقيقة خلال عمليات التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة لهذه المشروعات.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل بشكل مكثف لتنفيذ مشروعات التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى وجود متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استكمال خطة الدولة الشاملة لتحسين شبكة الطرق الداخلية وتهيئة بيئة معيشية أفضل لجميع المواطنين.

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