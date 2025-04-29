زي موحد وأكواد رقمية للمكلفين بالتغطية الصحفية لـ جنازات المشاهير (صور)

أعلنت نقابة الصحفيين بالاتفاق مع شعبة المصورين الصحفيين وشركة سكن "SOKNA" المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، عن مجموعة من الضوابط لتنظيم تغطية الجنازات.

زي موحد لتغطية الجنازات

حددت النقابة زيا موحدا للمصورين الصحفيين المكلفين بتغطية الجنازات، بالإضافة إلى تحديد أماكن التغطية، وقاعدة بيانات للمصورين والصحفيين المكلفين بالتغطية.

أكواد رقمية للرصد مخالفات التغطية الصحفية للجنازات

كما أعلنت النقابة بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين، عن أكواد رقمية توضع على الزي المخصص للتغطية لتحديد ما إذا صدر من مرتديه أي مخالفات يتم رصدها.

بروتوكول بين الصحفيين والمهن التمثيلية

يذكر أن نقابة الصحفيين وقعت مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين نقابة المهن التمثيلية وشركة سكن "SOKNA" المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، لوضع ضوابط للتغطية الصحفية لجنازات المشاهير.

وأعلن خلال المؤتمر عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

تفاصيل البروتوكول

ويتضمن التعاون توفير خدمات "SOKNA" لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.

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