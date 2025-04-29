تفاصيل الاتفاق بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية لـ تغطية الجنازات (فيديو وصور)

وقعت نقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية، اتفاقية تعاون مع شركة "SOKNA" المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات مساء اليوم الثلاثاء.

قواعد لتغطية الجنازات

وأعلنت النقابة في مؤتمر صحفي عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق القواعد الجديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: اجتمعنا في وقت سابق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وممثلي شعبة المصورين الصحفيين، وأسفر الاجتماع عن مجموعة من الخطوات، ولكن في كل حدث تظهر المشكلة، واليوم تعتبر خطوة جدية لحل تلك المشكلة.

ضوابط تغطية الجنازات

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نقابة المهن التمثيلية: اتخذنا خطوات مثل عدم تصوير النعش أو أماكن الدفن وغيرها من قواعد، تنظمها نقابة الصحفيين، فالجنازات مكان عام ولكن العزاءات مكان خاص لابد من استئذان أصحابه، ونحن ضد انتهاك الخصوصية الأفراد.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمل رسالة لكل الصحفيين والمصورين وهي رسالة حب واحترام، فنحن وجهين لعملة واحدة لا نستطيع الاستغناء عن بعض، وكان لابد أن نستغل تواجدنا في نقابة الصحفيين لقضايا هامة، ولكن بعض صور الجنازات فرضت نفسها كمشكلة وجب حلها.

إشكاليات تغطية الجنازات

وأضاف لابد من تقسيم المشكلة إلى ثلاث محاور: الجنازة، والعزاء، والمقابر، بالنسبة للعزاءات فهي مكان خاص، ربما يتم رفض التصوير من قبل أهل المتوفى، وذلك بالتنسيق مع النقابة ومع الرفض التام لتصوير المقابر لما لها من خصوصية".

وتابع:" أما الجنازات فلها قواعد يستمر وضعها بالتنسيق مع النقابتين وشركة سكن، وأن المشكلة كانت من طرف ثالث يقتحم الجنازات بوصفه صحفيا ويدخلون على أنهم يريدون تقديم العزاء ولكن من أجل التصوير فقط، مقدما الشكر لنقابة الصحفيين ومرحبا بهذا البروتوكول، ومعتذرا عن أي تجاوز حدث من أي فنان والاحترام المتبادل أساس العلاقة بيننا.



وقال المهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكن: إنه سيتم وضع قاعدة بيانات تشمل أسماء الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية الجنازات، بالإضافة إلي التواصل المستمر بين سكن والنقابتين من أجل التحرك سريعا في التغطية الصحفية، ووضع ملابس تعريفية لهم، وكود تعريفي"



وأضاف:" كما أن تغطية الجنازات شيء مهم، ولكن نحرص أيضًا علي خصوصية العائلات، فسيتم التواصل معهم سريعا للحصول على الموافقة لتغطية الجنازات والعزاءات، بالإضافة إلى حصر شامل بأماكن الجنازات والعزاءات من أجل سهولة التنظيم والتغطية".

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