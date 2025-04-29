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أخبار مصر

التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

تشهد مصر غدا حالة من التقلبات الجوية، وحالة من الطقس السيئ، وفي هذا الإطار تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بالمدارس.

تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية هو قرار يرجع لمحافظ كل محافظة وليس وزارة التعليم، ولم تصدر الوزارة أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء.

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