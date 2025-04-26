أزمة بين التربية والتعليم والتعليم العالي بسبب امتحانات الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات يرفض مقترح وزير التعليم حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.. ومصدر: المقترح نشر حالة من القلق والتوتر

يترقب الجميع قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره النهائي في هذا الشأن، خلال اجتماعه الدوري الذي ينعقد اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025.

وأكدت مصادر خاصة لـ فيتو، أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، يتجهون إلى رفض مقترح وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، لما يمثله من خطورة كبيرة على مستقبل الطلاب.

حقيقة إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس وضعوا أمام أعينهم في دراسة القرار، الكثير من الاعتبارات، ومنها بعد الجامعات عن الكثير من طلاب الثانوية العامة المقيمين في المراكز والقرى البعيدة عن المدينة التي تقع بها الجامعة، الأمر الذي قد يتسبب في تأخرهم على موعد اللجان، ونشر حالة من القلق والتوتر فيما بينهم، في امتحانات تعتبر مصيرية بالنسبة لهم، إضافة إلى عدم توافر أماكن كافية بالجامعات تستوعب أعداد طلاب الثانوية العامة الكبيرة.

إجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وأشارت المصادر إلى أنه من أهم أسباب الاتجاه لرفض المقترح بين أعضاء المجلس، أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأنه لن يضمن أداء جميع طلاب الثانوية العامة للامتحان بالجامعات، لقلة الأماكن المتاحة، حيث كان من ضمن المقترح أن تجرى الامتحانات بالجامعات في المحافظات التي شهدت مشكلات في لجان الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة فقط، بينما يؤديها باقي الطلاب في المدارس.

مقترح وزير التعليم

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد تقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات، بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات، بهدف مواجهة عمليات الغش التي كانت تحدث باللجان.

فتح باب الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

قررت بعض الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2025/ 2026، لطلاب الشهادات المختلفة، الثانوية العامة، أو الشهادات العربية والأجنبية.

من بين هذه الجامعات، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية الدولية، جامعة المستقبل، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر الدولية، جامعة باديا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة المصرية الصينية، جامعة النهضة، جامعة النيل، جامعة نيو جيزة، جامعة سيناء، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة هليوبوليس، جامعة زويل، جامعة الريادة، جامعة مايو.

ومن الجامعات الأهلية التي فتحت باب التقديم المبكر للطلاب هذا العام، جامعة الجلالة الاهلية، جامعة القاهرة الجديدة الأهلية.

ويعتبر التقديم المبكر للجامعات، حجز مسبق للأماكن المتاحة بها، لكنه لا يعني قبول الطالب من عدمه، حيث يحدد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.

طريقة التسجيل في التقديم المبكر للجامعات الخاصة والأهلية

لكل جامعة خاصة أو أهلية موقع رسمي، تتلقى من خلاله طلبات التسجيل للالتحاق بها، من خلال عدة خطوات نرصدها في هذا التقرير.

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها

يقوم الطالب بملء بياناته الشخصية المطلوبة على الموقع

يختار الطالب الكلية أو التخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

يرفع الطالب الأوراق والمستندات المطلوبة منه على الاستمارة التي يقوم بملئها على موقع الجامعة

يسدد الطالب قيمة استمارة التسجيل الخاصة به إلكترونيا

ثم يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة في حالة قبوله عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

في حالة قبول الطالب بالجامعة ترسل له رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، بالقبول وضرورة الحضور للجامعة.

يقوم الطالب بسداد القسط الأول من المصروفات.

في حالة تأخر الطالب عن الحضور خلال أسبوع من استلام رسالة الجامعة تلغى فرصته في القبول.

علما بأن الجامعات الخاصة والأهلية تختار المقبولين وفقا للمجموع الأعلى في شهادة الثانوية العامة.

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