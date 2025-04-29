ارتفاع الحرارة غدا، والقاهرة تسجل 33 درجة مئوية للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى منخفض خماسيني ما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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