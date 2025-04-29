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اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع وصول سعر أوقية الذهب لـ 4000 دولار لهذا السبب

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

كشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، توقعاته لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 

اعتماد الذهب بديلا عن الدولار


وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن البنوك المركزية العالمية أصبحت تتجه للإعتماد على الذهب كعملة أساسية بديلة عن الدولار.


شراء البنك المركزي كميات كبيرة من الذهب

وأضاف: البنك المركزي المصري مثل باقي البنوك المركزية العالمية قام بشراء كميات كبيرة من الذهب الفترة الماضية وهناك مراجعة لسلة العملات لإن الانخفاض الذي حدث للدولار قد يؤثر على صافي الاحتياطي وهذا ما يجعل المعدن الأصفر في اتجاه تصاعدي.

 

سعر أوقية الذهب الفترة المقبلة

ولفت إلي أن الصين زادت من احتياطها من الذهب، مؤكدًا أنه من الوارد وصول سعر الأوقية إلى 4000 دولار.

 واختتم:"الذهب اكتناز أكثر منه إدخار، الاحتفاظ بالذهب يجمد سيولة نحن بحاجة الي الانتاج واستخدام السيولة في القطاعات الانتاجية".

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