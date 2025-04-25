طعنة الغدر، أول قرار ضد شاب قتل صديقه في حدائق حلوان

قررت النيابة العامة حبس شاب قتل صديقه أثناء التشاجر معا بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة حدائق حلوان، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شاب بحدائق حلوان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما وسط بركة من الدماء بمنطقة حدائق حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بطعنة في جسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين نشوب مشادة كلامية بين صديقين بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن صديقه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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