التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للوزارة والمحافظات للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وفقًا للاعتمادات المالية المقررة علي العديد من البرامج والمجالات الخاصة بتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية والتدريب والدعم الفني وتطوير المجازر الحكومية والتكتلات الاقتصادية والأسواق ومشروعات الادارة المحلية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم التنمية الاقتصادية المحلية ومشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٥ -٢٠٢٦ والاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم حياة المواطنين بالمحافظات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التواصل المستمر والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل في جميع المشروعات والبرامج التنموية وخاصة المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الوزارة على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.

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