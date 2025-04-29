بعد أزمة الفيديو، رضا البحراوي يصل إلى نقابة الموسيقيين للتحقيق معه

وصل المطرب الشعبي رضا البحراوي منذ قليل إلي مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتشار مقطع فيديو منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسم النقابة، إن النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة قرروا إحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق.

وأوضح أن القرار جاء على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى وشهرته حمو بيكا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة ستواصل دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

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