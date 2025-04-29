أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن مد فترة التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة" لمدة 15 يومًا لينتهي التقدم في 15 مايو 2025 بديلا عن 30 أبريل 2025.

مد فترة التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

وذلك مراعاة من الأكاديمية لوجود العديد من الإجازات خلال مدة التقدم التي كانت مقررة للمنحة مثل (عيد الفطر، شم النسيم، عيد تحرير سيناء بالإضافة إلى شهر رمضان) مما أدى إلى تأخر العديد من المتقدمون في إنهاء استخراج الأوراق والمستندات من الجهات الحكومية.

وناشدت أكاديمية البحث العلمي على جميع المهتمين الاطلاع على شروط وكيفية التقدم والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية عبر الرابط التالي:، لافتة إلى أنه لن ينظر للطلبات المقدمة بأي طريقة أخرى.





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