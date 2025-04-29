لتسريع إجراءات التقاضي، افتتاح مجمع النيابات الإدارية بقنا ونيابة قوص الإدارية (صور)

قام المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورخالد عبد الحليم - محافظ قنا، بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا وتدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة به.

حضور مكثف لافتتاح فرع النيابة الإدارية الجديد

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار/ يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، وعددٍ من السادة المستشارين أعضاء الوحدة، والمستشار/ أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة/ محمود سعد عبد الحليم - عضو مركز الإعلام والرصد.

و كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي قنا والأقصر وأسوان يتقدمهم المستشار/ إبراهيم عكاشة - مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار/ عبد اللاه عباس - مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، والمستشار/ محمد النجار - مدير المكتب الفني بالأقصر، والمستشار/ محمد رشدي - مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، والمستشار الدكتور/ الشافعي صالح - مدير مكتب فني أسوان، والمستشار/ عاطف أبو المجد - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والدكتور/ حازم عمر - نائب محافظ قنا، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الوجه القبلي، وعددًا من السادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

النيابة الإدارية

حيث تفقد الحضور المُجَمَّع الذي يضم: نيابات قنا القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، بالإضافة إلى نيابة قنا القسم الرابع، والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة. كما يشمل المُجَمَّع استراحة مجهزة بالكامل لتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء النيابة الإدارية.

كما جرى تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالمُجَمَّع، التي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، من خلال ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.

وقدم المستشار/ محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار/ محمود حمدي - عضو الوحدة التحول الرقمي عرضا توضيحيا للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمي ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ومع مركز المعلومات والتحليل الإحصائي والشركة المنفذة للموقع الرسمي للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي

كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "٢٠٣٠.

وعقب ذلك قام المستشارعبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بافتتاح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا بذات المجمع، والمُنشَأ بقرار معالي المستشار/ عدنان فنجري- وزير العدل، رقم ٨٣٢٨ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ١٩ ديسمبر من العام المنصرم.

ثم توجه الحضور إلى قاعة المستشار/ أحمد أبو دقة - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير التفتيش القضائي الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا، لاستكمال مراسم الافتتاح، حيث قدم السيد اللواء/ أحمد الحفناوي - رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد عرضًا تقديميًا لمراحل إنشاء المجمع مدعمة بالوصف الفني التفصيلي.

ثم تفضل المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره إلى السيد الدكتور/ محافظ قنا، لدعم سيادته المستمر للنيابة الإدارية مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء هذا الصرح الجديد لمجمع نيابات قنا، وثَمَّن سيادته دور السيد اللواء/ رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، للجهد الكبير المبذول تحت قيادته خلال كافة مراحل إنشاء المجمع، كما وجه الشكر إلى الحضور الكريم، وأكد علي أن افتتاح هذا المجمع يُمثل إضافة كبيرة لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الصعيد بما يليق بمكانتهم وبالخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المقر.

كما تفضل الدكتور خالد عبد الحليم - محافظ قنا، بإلقاء كلمة رحب فيها بالمستشار رئيس الهيئة والسادة الحضور، وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة، معربًا عن سعادته بما تم استعراضه من وحدة التحول الرقمي، وأشاد بالدور الريادي لوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية في استخدام التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين في إجراءات التقاضي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما وجه الشكر للسيد اللواء/ جهاز تعمير جنوب الصعيد على ما تم بذله من جهود في إنشاء المجمع.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع التذكارية بين المستشار رئيس الهيئة، والدكتور محافظ قنا، ونائبه.

كما تفضل أعضاء ومستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا بإهداء المستشار رئيس الهيئة، درع أعضاء النيابة الإدارية، قدمه نيابة عنهم المستشار/ عبد اللاه عباس - مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا ونائب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا.

وفي ذات السياق افتتح معالي المستشار/ عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور/ خالد عبد الحليم – محافظ قنا، والوفد المصاحب لهما، صباح اليوم مقر مبنى النيابة الإدارية بمركز قوص بمحافظة قنا والذي يضم نيابة قوص الإدارية بالإضافة إلى استراحة مجهزة تم تخصيصها للسادة أعضاء النيابة، بما يكفل تيسير سبل التقاضي وتخفيف العبء على المتقاضين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.