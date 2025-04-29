رئيس مجلس الدولة يقرر نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى للمقر الجديد بمدينة نصر

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 289 لسنة 2025 بنقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلى المقر الجديد الكائن في (9) حي السفارات مدينة نصر القاهرة، اعتبارًا من 5/5/2025.

هذا القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري

يأتي هذا القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية نحو الجمهورية الجديدة.

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