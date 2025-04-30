أكد وزير التعليم العالي ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، والتي من المقرر أن تنطلق بداية شهر يونيو المقبل وفقا لخريطة العام الدراسي.

كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

محظورات على طلاب الجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يمنع منعًا تامًّا دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال ذكية أخرى.

يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

يحظر تبادل أدوات الكتابة بين الطلاب أو التحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.