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أخبار مصر

محظورات على طلاب الجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو

أكد وزير التعليم العالي ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية،  والتي من المقرر أن تنطلق بداية شهر يونيو المقبل وفقا لخريطة العام الدراسي. 

كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

 

محظورات على طلاب الجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

 

- يمنع منعًا تامًّا دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال ذكية أخرى.

 

يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

 

يحظر تبادل أدوات الكتابة بين الطلاب أو التحدث. 

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