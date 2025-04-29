بحضور حازم والقماطي، انطلاق منتدى التضامن الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى التضامن الأولمبي، في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن 54 لجنة أولمبية وطنية أفريقية، ويستمر المنتدى حتى 5 مايو المقبل.

حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم اللواء حازم حسني، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للرماية، واللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، إلى جانب الأستاذ أحمد أبو القاسم، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا).

ويعد المنتدى نقطة تحول في مسار تطوير الرياضة في القارة الأفريقية، حيث شهد عرض الخطة الرباعية للتضامن الأولمبي للفترة من 2025 إلى 2028، التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي الرياضي في إفريقيا.

وتتضمن الخطة عدة محاور استراتيجية، من أبرزها برامج المنح الدراسية للرياضيين استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وألعاب الشتاء 2030، بالإضافة إلى مبادرات لتنمية الرياضيين الناشئين وتنويع التخصصات الرياضية في الدول الأفريقية.

كما تشمل الخطة دعم اللجان الرياضية الوطنية والقارية، وتعزيز نشر القيم الأولمبية في القارة، إلى جانب توفير دعم إداري أقوى للجان الأولمبية الوطنية، بما يعزز من قدراتها المؤسسية واستدامة برامجها.

ويهدف المنتدى إلى وضع رؤية مشتركة واستراتيجية فعالة لتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لتطوير الرياضة في أفريقيا، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن الحركة الأولمبية العالمية.

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