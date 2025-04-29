استعرض عدد من الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة أبرز نتائج مشاركتهم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت في واشنطن، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي.

وزير المالية: نظرة متفائلة من المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه التقى على هامش الاجتماعات الدولية بعدد من نظرائه في مجموعة العشرين، وممثلي مؤسسات مالية وبنوك دولية كبرى، حيث جرى التباحث بشأن هيكل الاقتصاد العالمي وتداعياته على الاستثمار والتجارة وجهود التنمية في الدول النامية والأفريقية.

وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد كبير من المستثمرين، لافتًا إلى أنه لمس نظرة متفائلة للغاية تجاه السوق المصرية من مختلف فئات المستثمرين، وذلك في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية.

وزيرة التخطيط: مراجعة إيجابية لتوقعات نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026

من جانبها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الاقتصادية الدولية في ضوء مشاركتها في الاجتماعات نفسها، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين، محذرًا من خسائر أكبر في حال استمرار التصعيد.

وأكدت المشاط أن مصر حصلت على مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026 من قبل صندوق النقد الدولي، بما يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية

بدوره، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

ثمار مشروع الدلتا الجديدة واستثمارات كويتية جديدة

أشار مدبولي إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيبدأ في تحقيق نتائجه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. كما كشف عن استعداد عدد من الجهات الكويتية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، في ضوء الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

تحسين مناخ الاستثمار وتراجع البطالة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت إجراءات واضحة لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وأن معدل البطالة انخفض إلى 6.5%.

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