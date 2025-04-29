ريال مدريد يستهدف 3 صفقات كبيرة من الدوري الإنجليزي

استقر نادي ريال مدريد، على أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وعاش ريال مدريد موسمًا صعبًا شهد خسارته لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك على يد برشلونة، فضلًا عن خروجه من دوري الأبطال أمام آرسنال في ربع النهائي.

ريال مدريد يريد 3 صفقات من البريميرليج

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال وضع المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، لاعب آرسنال، على رأس أهدافه في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط الدولي الفرنسي بعقد مع النادي الإنجليزي، يتبقى على نهايته عامان، ويتقاضى بموجبه 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

ولا يقتصر اهتمام الريال على ساليبا وحده، بل حدد هدفين آخرين من البريميرليج، أولهما لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول.

وكذلك يرصد الريال ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، لتعويض الرحيل المحتمل للكرواتي لوكا مودريتش.

ويرى ريال مدريد، أن تونالي، بديل طويل الأمد للكرواتي لوكا مودريتش، البالغ 39 عاما، والذي ينتهي عقده هذا الموسم.

ولم يبدأ ريال مدريد مفاوضات تجديد عقد مودريتش حتى الآن، رغم أن اللاعب الكرواتي أكد رغبته في الاعتزال ضمن صفوف الميرنجي.

كان الدولي الإيطالي، قدّم مستويات مميزة مع فريق المدرب إيدي هاو هذا الموسم، بعد عودته من إيقاف دام 10 أشهر بسبب تورطه في قضية مراهنات.

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