مدرب السنغال: مصر أنقذت بطولة الأمم الأفريقية للشباب ومجموعتنا صعبة

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، وجه سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال تحت 20 عاما، رسالة شكر خاصة لمصر على إنقاذها الموقف سريعا بعدما منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حقوق تنظيم منافسات كأس الأمم في هذه الفئة العمرية عقب اعتذار كوت ديفوار قبل وقت قليل على انطلاقها.

وقال ياليو في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن المجموعة التي وقع بها "أشبال التيرانجا" صعبة، مشددا على أن فريقه سيلعب بطموح في هذه النسخة من أجل الحفاظ على اللقب والصعود لكأس العالم 2025 في تشيلي.

ويخوض منتخب السنغال منافسات أمم أفريقيا التي انطلقت أول أمس (الأحد) وتستمر حتى 18 مايو المقبل ’ في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات غانا والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتابع: أعتقد أن هذا أمر ممتاز بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم منحه تنظيم البطولة القارية لمصر، ولكل هؤلاء الشباب الذين يطلبون اللعب فقط.. وفوق كل هذا، نحيي مصر على سرعة إنقاذ كرة القدم الأفريقية من هذا المأزق بعد اعتذار كوت ديفوار قبل فترة قليلة على انطلاق المسابقة.

وشدد على أن المجموعة التي وقع فيها صعبة وتضم منتخبات ذات جودة عالية، موضحا “غانا أكثر الفرق الجيدة على مستوى الشباب، والكونغو الديمقراطية التي كان علينا أن نلتقي بها مرتين الشهر الماضي، وأفريقيا الوسطى التي كانت هناك في المرة الأخيرة والتي انتهت من تجميع الخبرة.. بشكل عام المجموعات الثلاثة متوازنة”.

وأكمل: نحن نسير خطوة بخطوة، وسيكون من المهم بشكل خاص التأهل لكأس العالم المقبلة هذا العام في تشيلي وهذا يتطلب الوصول إلى الدور نصف النهائي أولًا والتطلع إلى بقية المنافسة بطموح كبير.. والتحضيرات تسير بشكل جيد للغاية مع حالة ذهنية جيدة.

وأوضح: منتخب السنغال سيكون قادرًا على النجاح والوصول للدور الثاني من البطولة الأفريقية،والملعب هو الفيصل الذي سيثبت أي المنتخبات الأخرى تستحق عبور دور المجموعات.. وفوق كل ذلك فإن الخبرة سوف تصنع الفارق في هذه المنافسات.

واتم: لا يمكنني توقع المنتخبات المرشحة للفوز باللقب ولكن بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات سوف تظهر المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على لقب هذه النسخة من بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا.

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