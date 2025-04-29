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رياضة

مفاجأة سعودية تنتظر إمام عاشور بعد مونديال الأندية

إمام عاشور لاعب الأهلي،فيتو
إمام عاشور لاعب الأهلي،فيتو

 قال مصدر إن إمام عاشور لاعب الأهلي ينتظر عرضا سعوديا وتحديدا من نادي نيوم السعودي للتعاقد معه بداية من الموسم القادم. 

أضاف: نيوم السعودي يخطط لتقديم عرض رسمي إلى الأهلي عقب كأس العالم للأندية من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور بمقابل مادي ضخم للغاية. 

وأوضح أن نيوم السعودي يتطلع للتعاقد مع نجم الأهلي في إطار الإعداد لموسمه الجديد بعد الصعود إلى دوري روشن. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبل 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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كولر الأهلي إمام عاشور نيوم السعودي

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