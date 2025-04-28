محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة بحدائق الأهرام

نفذت محافظة الجيزة حملات نظافة مكثفة في منطقة البوابة الثانية القديمة بقطاع حدائق الأهرام، وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها في مختلف الشوارع.

وتابع المحافظ جهود هيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بفرق ومعدات متخصصة لرفع التراكمات والمخلفات من المنطقة المستهدفة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ خطط تحسين مستوى النظافة في جميع قطاعات حدائق الأهرام، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية ورصد أي تجمعات للمخلفات للتعامل الفوري معها والحفاظ على النتائج الإيجابية المتحققة.

وأوضح المحافظ أن تعزيز مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكدًا على تكثيف الحملات بشكل دائم لخلق بيئة نظيفة تليق بسكان الجيزة.

كما وجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومستمر، مع التركيز على سرعة التعامل مع أي بؤر لتجمع القمامة يتم رصدها.

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان تحقيق أعلى مستويات النظافة.

وفي الختام، ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة وتجنب إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

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