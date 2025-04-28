الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة بحدائق الأهرام

حملات النظافة
حملات النظافة

نفذت محافظة الجيزة حملات نظافة مكثفة في منطقة البوابة الثانية القديمة بقطاع حدائق الأهرام، وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها في مختلف الشوارع.

وتابع المحافظ جهود هيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بفرق ومعدات متخصصة لرفع التراكمات والمخلفات من المنطقة المستهدفة. 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ خطط تحسين مستوى النظافة في جميع قطاعات حدائق الأهرام، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية ورصد أي تجمعات للمخلفات للتعامل الفوري معها والحفاظ على النتائج الإيجابية المتحققة.

وأوضح المحافظ أن تعزيز مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكدًا على تكثيف الحملات بشكل دائم لخلق بيئة نظيفة تليق بسكان الجيزة.

كما وجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومستمر، مع التركيز على سرعة التعامل مع أي بؤر لتجمع القمامة يتم رصدها.

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان تحقيق أعلى مستويات النظافة.

وفي الختام، ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة وتجنب إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة حملات نظافة حدائق الأهرام البوابة الثانية القديمة اللواء أحمد راشد هيئة النظافة والتجميل رفع المخلفات

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمهام عاجلة

محافظ الجيزة يغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر

زراعة الجيزة تزيل تعديات على أراضٍ زراعية بمنشأة البكاري (فيديو)

بالأسماء، أكبر حركة تغييرات في الوحدات المحلية بالجيزة

محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية

محافظ الجيزة يتفاعل فوريًا مع شكاوى المواطنين ويُنهي إزعاج ورشة مخالفة بالطالبية

الجيزة تطلق حملة مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

محافظ الجيزة يفتتح معرض "صنع بالتعليم الفني" ويثني على إبداعات الطلاب
ads

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أزمة جديدة داخل الأهلي بشأن عقد كولر وفرمان من الخطيب

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

قرار جديد من سلامة الغذاء بخصوص سلسلة مطاعم بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط قبول التوبة وفضل الدعاء وجهاد النفس

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

المزيد
الجريدة الرسمية